17. Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buldu

16 Nisan 2019

Türkiye Spor Ödülleri, "Sporda Vefa ve Dostluk Gecesi"nde sahiplerine verildi.

Sporturkiye.com'un düzenlediği 17. Türkiye Spor Ödülleri töreni, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Can Bartu için düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ardından "Can Bartu kalbimizdesin" sloganıyla efsane isim için özel bir video yayınlandı. 28 kategorinin anketle belirlendiği organizasyonda "Yılın Takımı" ödülü Medipol Başakşehir in olurken, turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ise "Yılın Kulüp Başkanı" ödülüne layık görüldü. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da "Yılın teknik direktörü" seçildi.

Organizasyonda Ampute Milli Takımı'na "Yılın Altın Adamları", İtalya Milli Takımı ve İnter'in de kalesini koruyan Francesco Toldo'ya, "Uluslararası Onur Ödülü" verildi. Toldo, İnter'den takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu ile gecede bir süre sohbet etti. İtalyan teknik adam Marcello Lippi, Alman Milli Takımı'nın efsane ismi Bayern Münih'li Stefan Effenberg'in de yer aldığı organizasyonda dünyaca ünlü Rumen pop yıldızı Akcent de konser verdi.

28 katagoride ödül verildi

Uluslararası Onur Ödülü Francesco Toldo

Yılın Spor Adamı Ufuk Sarıca (A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü)

Yılın Spor Yöneticisi Ömer Onan (Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü)

Yılın Sporcusu Rıza Kayaalp (Grekoromen güreşçi)

Yılın Kadın Sporcusu Yasemin Adar (Kadın güreşçi)

Yılın Altın Adamları Ampute Milli Futbol Takımı

Yılın Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ (İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü)

Yılın Teknik Direktörü Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir)

Yılın Çıkış Yapan Teknik Direktörü Erol Bulut (Evkur Yeni Malatyapspor)

Yılın Futbolcusu Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

Yılın Yabancı Futbolcusu Edin Visca (Medipol Başakşehir)

Altın Ayakkabı Özel Ödülü Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Yılın Hakemi Cüneyt Çakır

Yılın Futbol Takımı Medipol Başakşehir

Yılın Basketbol Takım Fenerbahçe Beko

Yılın Voleybol Takımı VakıfBank

Yılın Federasyonu Türkiye Voleybol Federasyonu

Yılın Genç Sporcusu İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi Basketbol)

Yılın Erkek Basketbolcusu Doğuş Balbay (Anadolu Efes)

Yılın Kadın Basketbolcusu Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe)

Yılın Erkek Voleybolcusu Emre Batur (Fenerbahçe)

Yılın Kadın Voleybolcusu Cansu Çetin (Galatasaray HDI Sigorta)

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