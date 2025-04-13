17 yaşında 160 suç! 105 yıllık hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

İstanbul’da uzun süredir aranan ve hakkında kesinleşmiş 105 yıl 274 ay 92 gün hapis cezası bulunan 17 yaşındaki firari hükümlü A.V., Fatih’te polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık ve yankesicilik gibi suçlardan aranan A.V.’nin, 160 farklı olaya karıştığı, 52 sabıkasının ve 553 müzekkere dosyasının bulunduğu ortaya çıktı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, küçük yaşına rağmen çok sayıda suça karışan ve uzun süredir firari durumda olan A.V.’nin izini sürdü. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, A.V.’nin Fatih Cibali Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerindeki bir evde saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.V., Fatih Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 553 farklı işlem yapıldı

Emniyet kaynakları, A.V.’nin bugüne kadar 160 ayrı hırsızlık ve yankesicilik olayına karıştığını, bu nedenle hakkında 553 farklı işlem yapıldığını belirtti. Genç yaşına rağmen kapsamlı bir suç geçmişine sahip olan A.V.’nin dört yıldır arandığı öğrenildi.