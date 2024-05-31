17 yaşındaki engelli çocuğa istismar suçlamasına tutuklama
İstanbul'un Esenler ilçesinde 17 yaşındaki engelli bir çocuğu istismar ettiği suçlaması yöneltilen işyeri sahibi tutuklandı. Olay, çocuğun ailesi durumu anlatmasıyla ortaya çıktı.
İstanbul'un Esenler ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi'nde çalışan 17 yaşındaki engelli kız çocuğunun teyzesi, dün sosyal medyadan bir video yayınlayarak, yeğeninin, patronu tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü.
Polisin araştırmasında, yüzde 40 engeli olduğu öğrenilen çocuğun, 30 Mayıs'ta ailesine, 40 gündür yanında çalıştığı patronu A.K. tarafından cinsel istismara uğradığını anlattığı belirlendi.
Polisler tarafından aynı gün Başakşehir'de yakalanan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.