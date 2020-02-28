1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
İdlib'de düzenlenen operasyon kapsamında, 10 Şubat'tan itibaren bu yana 1709 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.
Kaynak: AA