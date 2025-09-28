173 yıl 8 ay cezası vardı! Gaziosmanpaşa'da yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, hakkında 173 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından ceza alan ve 10 Ekim 2024'ten bu yana aranan Musa S.'nin izine ulaşıldı.

Gaziosmanpaşa'da bir evde saklandığı tespit edilen Musa S., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli mercilerce cezaevine gönderildi.