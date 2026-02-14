174 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ve tipi, üç ilde ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum'da 158, Tunceli'de 10 ve Kars'ta 6 olmak üzere toplam 174 yerleşim yerinin yolu kapandı. Büyükşehir ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı güzergâhları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum'da yoğun kar ve tipi nedeniyle 158 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Tunceli’de 10, Kars'ta ise 6 köy yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.