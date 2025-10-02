1766’daki büyük depremin yaşandığı bölgede 5,0 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı, İstanbul’un tüm ilçelerinde saat 14.55’te yaklaşık 15 saniye boyunca hissedildi.

Uzmanlar, depremin, 1766 yılında 7,2 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı Orta Marmara Çukuru bölgesinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Pampal: “Tetiklemesinden söz etmek doğru değil”

Habertürk TV’ye değerlendirmelerde bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Marmara’da yaşanan sarsıntının olağan deprem aktivitelerinden biri olduğunu belirtti.

Pampal, şunları söyledi:

“Marmara'nın normal deprem aktivitelerinden birini yaşadık. Orta Marmara Fayı'nın doğu kesimi henüz kırılmadı. Bu bölge 7’ye kadar deprem üretebilir. Ancak 5 büyüklüğündeki bir depremin tetikleme etkisinden söz etmek doğru değil. Ama bu tür depremler uyarmak bakımından bir anlam ifade ediyor. Marmara’yı sadece Orta Marmara olarak değil, güneydeki fay hatlarıyla birlikte bütüncül değerlendirmek ve depreme hazırlamak gerekiyor.”