177 can kaybı, 29.845 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.

Koca: En güvenli yer evimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Bugün tespit edilen 6592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5000'e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor.Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir." dedi.