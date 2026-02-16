18 il için sarı kodlu fırtına uyarısı: Rüzgâr 80 kilometreye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Şubat tarihli hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgârın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu kapsamda 18 il için sarı kodlu fırtına ve yağış uyarısı yapıldı.

Uyarı verilen iller arasında Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Aksaray ve Karaman yer aldı.

Yağışların özellikle Kıyı Ege’de yerel olarak kuvvetli olacağı belirtilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis beklenirken, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edildi.

Meteoroloji ayrıca Marmara ve Ege’de toz taşınımı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ ve kar erimesi riski bulunduğunu vurguladı. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da uyarı yapıldı.