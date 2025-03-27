18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı, aile hekimlerinin yetkileri genişletildi

Sağlık Bakanlığı, hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmak ve tedavi seçeneklerini artırmak amacıyla 25 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, 18 ilacı daha geri ödeme kapsamına alındı. Yeni düzenleme kapsamında, bazı ilaçların endikasyonları genişletilirken, aile hekimlerine de belirli ilaçları reçete etme ve raporlama yetkisi verildi.

Listeye 1’i Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (GBTÜ), 1’i özel amaçlı tıbbi mama, 5’i kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar olmak üzere 8’i ithal, 10’u imal olmak üzere 18 ilaç daha eklendi.

Hangi ilaçlar geri ödeme listesinde

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan son değişiklikle halk arasında “tavşan memesi” olarak bilinen bir bitkiden elde edilen ve kronik venöz yetmezliğe eşlik eden ödem ile semptomların tedavisinde hekim reçetesiyle kullanılan tıbbi ürün, kemik iliğ, prostat ve cilt kanserinde kullanılan 5 kanser ilacı ile Otizm ve Smith-Magenis Sendromu’nda kullanılan bir ilaç da geri ödeme listesine alındı. Listede ayrıca; şizofreni tedavisinde, böbrek hastalığında, HIV tedavisinde ve Transtiretin Amiloidoz tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

Bazı ilaçların endikasyonu genişletildi

Listedeki geri ödeme kapsamına alınan bazı ilaçların endikasyonları da genişletildi. Bu kapsamda; bir ilacın kardiyojenik şok tedavisinde geri ödemesinin yapılmasına karar verildi.



Listede daha önce var olan bir ilacın kullanım şartı, 18 ve üstü yaştaki atopik dermatit (kronik iltihaplı bir cilt hastalığı) hastalarının kullanımına sunuldu.

Aile hekimlerine yeni reçete ve rapor yetkisi

Aile hekimlerince reçete edilebilen ve geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısı da artırıldı. Aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanlarınca düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi.

Bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuan ve kremler belirlenen sürelerde aile hekimlerince raporsuz reçete edilebilecek. Bazı kan sulandırıcıların, çölyak hastalığında kullanılan mama ve gıdaların, mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, lipid düşürücü ilaçların rapor yenilemeleri aile hekimliği uzmanlarınca yapılabilecek. Rapora bağlı olarak tüm aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek.

Aile hekimlerinin genişletilen yetkileri ve reçete ile rapor düzenlemeleri şöyle:

*Aile hekimliği uzmanları ilk 24 ay sonrası klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban raporu çıkarabilecek.

*Raporlu dabigatran, rivaroksaban, edoksaban ve apiksaban içeren ilaçları 12 ay reçete edebilecek (eskisi 6 ay).

*Çölyak hastalarının kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) için ikinci ve sonraki raporlarını aile hekimliği uzmanları düzenleyebilecek.

*Nasal kortikosteroid preparatları, 2-5 yaş grubu hastalarda (2 ve 5 yaş grubu dâhil) aile hekimleri reçete edebilecek.

*Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları; atorvastatin, simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları; fluvastatinin 80 mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dâhil) ilk 24 ay raporunun devam raporlarını aile hekimliği uzmanları düzenleyebilecek.

*Siklosporin içeren immünsupresif göz damlaları aile hekimlerince raporsuz olarak bir yıl süre ile her reçetede ayda en fazla bir kutu olacak şekilde reçete edilebilecek.

*Ketokonazol şampuan aile hekimlerince reçete edilebilecek.

*Eritromisin+Isotretinoin / Eritromisin+Tretionin / Eritromisin+ Benzoilperoksit (Topik formları dâhil) / Klindamisin+Benzoilperoksi aile hekimlerince ara verilmeksizin sadece 3 aylık süre içinde reçetelenmesi hâlinde bedeli Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacak.

*Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları raporsuz olarak ayda en fazla bir kutu olarak aile hekimlerince reçete edilebilecek.

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan diğer ibare değişiklikleri ve eklemeler şöyle:

* Tebliğ maddelerinde yer alan “üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri” ibareleri yeni tebliğ ile “üçüncü basamak resmî sağlık hizmeti sunucuları” şeklinde değiştirildi.

* Tofacitinib, upadasitinib reçete edebilecek ve raporlayacak branşlara immünoloji, immünoloji ve alerji branşları dâhil edildi.

* Faktörler ile ilgili yapılan düzenleme ile faktör kullanımına ilişkin 6 ay, 3 ay, 3 gün şeklinde olan rapor süreleri 6 aya kadar, 3 aya kadar ve 3 güne kadar şeklinde değiştirildi. Bu sayede raporlar daha kısa süreli olarak düzenlenebilecek.

* Parenteral demir preparatları ile ilgili yapılan ekleme ile parenteral demir preparatları rapor düzenleyebilecek branşlara anestezi ve reanimasyon branşı eklendi.

* Tafamidis ve tafamidis meglumin kullanım endikasyonları tanımlandı. İlgili maddenin başlığı “Tafamidis ve Tafamidis Meglumin Kullanım İlkeleri” olarak değiştirildi.