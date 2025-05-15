18 ilde dev siber operasyon: 7.5 milyar TL'lik dolandırıcılık ağı çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde bilişim suçlarına yönelik düzenlenen geniş çaplı bir operasyonun detaylarını paylaştı. İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli olmak üzere toplam 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, müstehcenlik ve bilişim sistemine izinsiz erişim suçlarına karıştığı belirlenen 102 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütüldü.

64 kişi tutuklandı, milyonluk hesaplara el kondu

Yakalanan şüphelilerden 64’ü tutuklanırken, 38’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto para hesabı ve 11 araca el konuldu.

MASAK raporlarıyla tespit edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla ortaya çıkarılan bilgilere göre, şüphelilerin hesaplarında toplam yaklaşık 7 milyar 500 milyon TL’lik şüpheli para hareketi bulunduğu tespit edildi.

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Operasyon kapsamında ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, banka ve kredi kartları ile dijital materyale de el konuldu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.