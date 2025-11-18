18 Kasım İstanbul baraj son durum... İstanbul baraj doluluk oranı nedir?

İstanbul yağmura hasret kaldı. Hal böyle olunca barajlardaki su oranı da günden güne eriyor. Oranlar bir hayli düşerken en son durum araştırıyor. "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusunu yanıtı...

18 Kasım İstanbul baraj son durum

İSKİ 18 Kasım 2025 verilerini paylaştı. Son bilgilendirmeye göre baraj doluluk oranı yüzde 20.9'a düştü. Dünkü verilerde bu oran yüzde 21.08'di.

En yüksek doluluk oranı yüzde 51 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, onu yüzde 29 ile Darlık izledi. Terkos ve Sazlıdere yüzde 20 bandında seyrediyor.

Ömerli yüzde 18, Alibey yüzde 12, Büyükçekmece yüzde 22, Istrancalar yüzde 18 seviyesinde bulunuyor. En düşük doluluk oranı ise yüzde 2 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi. Pabuçdere’de doluluk yüzde 4 seviyesinde.