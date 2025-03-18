18 Mart, barışa kucak açanların zaferidir
Hayatını kaybeden düşman askerlerini vatan toprağında artık kendi evladı olarak kabul eden bir komutanın ve aynı zamanda yaralı düşmüş düşman askerini dahi yerde bırakmayıp kucaklayarak kaldıran vatan evlatlarının özgürlüğe ve barışa olan inançlarının zaferidir Çanakkale…
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı olmaktan onur duyduğum, tarihi, doğası, kültürü başta olmak üzere birbirinden kıymetli değerleriyle ülkemizin müstesna bir kenti olan Çanakkale’miz için büyük bir gurur ve zafer günü.
18 Mart 1915’te, dünya savaş tarihinin en büyük deniz harekâtlarından birine sahne olan Çanakkale’de, kahraman Mehmetçiklerimiz ile birlikte kadını, erkeği, genci, yaşlısı, koca bir millet tek yürek olmuş; vatan sevgisini, özgürlük mücadelesini tüm dünyaya duyurmuştur.
Dünyada eşi görülmemiş bir mücadelenin ve tarihin akışını derinden etkileyen sürecin adı olan Çanakkale Zaferi, galip gelinen bir savaştan her zaman daha fazla anlam barındırır. Öyle ki hayatını kaybeden düşman askerlerini vatan toprağında artık kendi evladı olarak kabul eden bir komutanın ve aynı zamanda yaralı düşmüş düşman askerini dahi yerde bırakmayıp kucaklayarak kaldıran vatan evlatlarının özgürlüğe ve barışa olan inançlarının zaferidir Çanakkale… 18 Mart, “Barışa Kucak Açanların Zaferidir…”
Bugün bu toprakları “Barışın Kenti” ilan ediyoruz
18 Mart 1915’te Çanakkale’yi geçirtmeyen, yurdu işgale teslim etmeyen ve düşmanına dahi merhametle yaklaşan o inanç, o güç; Çanakkale Ruhunu da doğurmuştur. Bugün bizler, o ruhu anlayarak, yaşatarak ve sahip çıkarak geleceğe taşıyoruz. Vatan sevgisi ve milli egemenlik için verilen o savaşların ardından bugün bu toprakları “Barışın Kenti” olarak ilan ediyoruz.
Çanakkale’de o tarihlerde askeri bir zafer kazanmanın ötesinde, milletin kaderini de değiştiren bir dönem başlamıştır. Çanakkale Savaşları ile birlikte, Büyük Önder Atatürk’ün liderliğinde bir ulusun yeniden doğuşunu müjdeleyen milli mücadele ateşi yakılmış; o mücadelenin kahramanları bizlere büyük bir emanet bırakmıştır. O büyük emanet, Cumhuriyettir. Bugün, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki en önemli adımlardan biri olan bu zafer, bizlere de her zaman cesaret ve kararlılığı hatırlatmaktadır.
Vatanı savunmak, korumak ve daha ileriye taşımak hepimizin görevi
Vatan toprağı ve milletin geleceği için verdikleri bu büyük mücadelede canlarını feda eden tüm şehitlerimizin bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi ve bu vatanı her zaman savunmak, korumak ve daha ileriye taşımak hepimizin en kutsal görevidir. Kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmak ve Çanakkale Ruhunu yaşatmak hepimizin sorumluluğudur.
Bizler de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kıymetini bilerek, milletimizin geleceği için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımızla bu büyük zaferin mirasını yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; tarihimizin gurur dolu bu zafer yıl dönümünde, başta Anafartalar Kahramanı Değişmez Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, vatan için eşsiz bir çaba ortaya koyan isimli isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla bir kez daha anıyorum.