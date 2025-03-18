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18 Mart, barışa kucak açanların zaferidir

Hayatını kaybeden düşman askerlerini vatan toprağında artık kendi evladı olarak kabul eden bir komutanın ve aynı zamanda yaralı düşmüş düşman askerini dahi yerde bırakmayıp kucaklayarak kaldıran vatan evlatlarının özgürlüğe ve barışa olan inançlarının zaferidir Çanakkale…

Dünya Gazetesi
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Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem ERKEK

Belediye Başkanı olmaktan onur duyduğum, tarihi, doğası, kültürü başta ol­mak üzere birbirinden kıymetli değerleriyle ülkemizin müstes­na bir kenti olan Çanakkale’miz için büyük bir gurur ve zafer gü­nü.

18 Mart 1915’te, dünya sa­vaş tarihinin en büyük deniz ha­rekâtlarından birine sahne olan Çanakkale’de, kahraman Meh­metçiklerimiz ile birlikte kadı­nı, erkeği, genci, yaşlısı, koca bir millet tek yürek olmuş; vatan sevgisini, özgürlük mücadelesi­ni tüm dünyaya duyurmuştur.

Dünyada eşi görülmemiş bir mücadelenin ve tarihin akışını derinden etkileyen sürecin adı olan Çanakkale Zaferi, galip ge­linen bir savaştan her zaman da­ha fazla anlam barındırır. Öyle ki hayatını kaybeden düşman as­kerlerini vatan toprağında artık kendi evladı olarak kabul eden bir komutanın ve aynı zaman­da yaralı düşmüş düşman aske­rini dahi yerde bırakmayıp ku­caklayarak kaldıran vatan evlat­larının özgürlüğe ve barışa olan inançlarının zaferidir Çanak­kale… 18 Mart, “Barışa Kucak Açanların Zaferidir…”

Bugün bu toprakları “Barışın Kenti” ilan ediyoruz

18 Mart 1915’te Çanakkale’yi geçirtmeyen, yurdu işgale tes­lim etmeyen ve düşmanına dahi merhametle yaklaşan o inanç, o güç; Çanakkale Ruhunu da do­ğurmuştur. Bugün bizler, o ru­hu anlayarak, yaşatarak ve sa­hip çıkarak geleceğe taşıyoruz. Vatan sevgisi ve milli egemenlik için verilen o savaşların ardın­dan bugün bu toprakları “Barışın Kenti” olarak ilan ediyoruz.

Çanakkale’de o tarihlerde as­keri bir zafer kazanmanın öte­sinde, milletin kaderini de de­ğiştiren bir dönem başlamıştır. Çanakkale Savaşları ile birlikte, Büyük Önder Atatürk’ün lider­liğinde bir ulusun yeniden do­ğuşunu müjdeleyen milli müca­dele ateşi yakılmış; o mücadele­nin kahramanları bizlere büyük bir emanet bırakmıştır. O büyük emanet, Cumhuriyettir. Bugün, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, Türk milletinin bağım­sızlık yolundaki en önemli adım­lardan biri olan bu zafer, bizlere de her zaman cesaret ve kararlı­lığı hatırlatmaktadır.

Vatanı savunmak, korumak ve daha ileriye taşımak hepimizin görevi

Vatan toprağı ve milletin ge­leceği için verdikleri bu büyük mücadelede canlarını feda eden tüm şehitlerimizin bizlere ema­neti olan Cumhuriyetimizi ve bu vatanı her zaman savunmak, ko­rumak ve daha ileriye taşımak hepimizin en kutsal görevidir. Kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmak ve Çanakkale Ru­hunu yaşatmak hepimizin so­rumluluğudur.

Bizler de Çanak­kale Deniz Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümünde, Cumhuriyeti­mizin kıymetini bilerek, mille­timizin geleceği için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımızla bu büyük zaferin mirasını yaşat­maya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; tarihimizin gu­rur dolu bu zafer yıl dönümünde, başta Anafartalar Kahramanı Değişmez Önderimiz Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, vatan için eş­siz bir çaba ortaya koyan isimli isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla bir kez daha anıyorum.