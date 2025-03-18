Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem ERKEK

Belediye Başkanı olmaktan onur duyduğum, tarihi, doğası, kültürü başta ol­mak üzere birbirinden kıymetli değerleriyle ülkemizin müstes­na bir kenti olan Çanakkale’miz için büyük bir gurur ve zafer gü­nü.

18 Mart 1915’te, dünya sa­vaş tarihinin en büyük deniz ha­rekâtlarından birine sahne olan Çanakkale’de, kahraman Meh­metçiklerimiz ile birlikte kadı­nı, erkeği, genci, yaşlısı, koca bir millet tek yürek olmuş; vatan sevgisini, özgürlük mücadelesi­ni tüm dünyaya duyurmuştur.

Dünyada eşi görülmemiş bir mücadelenin ve tarihin akışını derinden etkileyen sürecin adı olan Çanakkale Zaferi, galip ge­linen bir savaştan her zaman da­ha fazla anlam barındırır. Öyle ki hayatını kaybeden düşman as­kerlerini vatan toprağında artık kendi evladı olarak kabul eden bir komutanın ve aynı zaman­da yaralı düşmüş düşman aske­rini dahi yerde bırakmayıp ku­caklayarak kaldıran vatan evlat­larının özgürlüğe ve barışa olan inançlarının zaferidir Çanak­kale… 18 Mart, “Barışa Kucak Açanların Zaferidir…”

Bugün bu toprakları “Barışın Kenti” ilan ediyoruz

18 Mart 1915’te Çanakkale’yi geçirtmeyen, yurdu işgale tes­lim etmeyen ve düşmanına dahi merhametle yaklaşan o inanç, o güç; Çanakkale Ruhunu da do­ğurmuştur. Bugün bizler, o ru­hu anlayarak, yaşatarak ve sa­hip çıkarak geleceğe taşıyoruz. Vatan sevgisi ve milli egemenlik için verilen o savaşların ardın­dan bugün bu toprakları “Barışın Kenti” olarak ilan ediyoruz.

Çanakkale’de o tarihlerde as­keri bir zafer kazanmanın öte­sinde, milletin kaderini de de­ğiştiren bir dönem başlamıştır. Çanakkale Savaşları ile birlikte, Büyük Önder Atatürk’ün lider­liğinde bir ulusun yeniden do­ğuşunu müjdeleyen milli müca­dele ateşi yakılmış; o mücadele­nin kahramanları bizlere büyük bir emanet bırakmıştır. O büyük emanet, Cumhuriyettir. Bugün, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, Türk milletinin bağım­sızlık yolundaki en önemli adım­lardan biri olan bu zafer, bizlere de her zaman cesaret ve kararlı­lığı hatırlatmaktadır.

Vatanı savunmak, korumak ve daha ileriye taşımak hepimizin görevi

Vatan toprağı ve milletin ge­leceği için verdikleri bu büyük mücadelede canlarını feda eden tüm şehitlerimizin bizlere ema­neti olan Cumhuriyetimizi ve bu vatanı her zaman savunmak, ko­rumak ve daha ileriye taşımak hepimizin en kutsal görevidir. Kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmak ve Çanakkale Ru­hunu yaşatmak hepimizin so­rumluluğudur.

Bizler de Çanak­kale Deniz Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümünde, Cumhuriyeti­mizin kıymetini bilerek, mille­timizin geleceği için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımızla bu büyük zaferin mirasını yaşat­maya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; tarihimizin gu­rur dolu bu zafer yıl dönümünde, başta Anafartalar Kahramanı Değişmez Önderimiz Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, vatan için eş­siz bir çaba ortaya koyan isimli isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla bir kez daha anıyorum.