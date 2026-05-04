18 Mayıs yarım gün mü, 19 Mayıs resmi tatil mi? Okul var mı?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 19 Mayıs yaklaşıyor. Bu anlamlı gün yine ülke genelinde oşkuyla kutlanacak. Anlamlı gün öncesinde sıkça gelen soru "19 Mayıs resmi tatil mi" oluyor.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu özel gün, her yıl 19 Mayıs’ta resmi tatil sayılır ve kamu kurumları, okullar ile bankalar kapalı olur. 18 Mayıs ise resmi tatil değildir.

2026 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı salı gününe denk geliyor.