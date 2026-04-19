18 yaş altına özel çocuk hattı dönemi başlıyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından Türkiye’de çocukların dijital ortamdaki korunmasına yönelik yeni adımlar gündeme geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, özellikle çevrim içi içeriklere erişim ve mobil iletişim alanında bir dizi sınırlayıcı tedbir hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu kapsamda, Türkiye’de yasal olarak erişime engellenmiş içerik ve oyunlara ulaşım sağlayan sanal özel ağların (VPN) lisanslandırılmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtildi. Söz konusu adımın, engelli içeriklere alternatif erişim kanallarını daha sıkı denetim altına almayı amaçladığı ifade ediliyor.

“Çocuk hattı” olarak tanımlanacak

Bir diğer planlanan düzenleme ise mobil hat kullanımına yönelik. Buna göre, 18 yaş altındaki kullanıcıların kullandığı GSM hatlarının ebeveyn kontrolüne açık şekilde “çocuk hattı” olarak tanımlanması öngörülüyor. Böylece çocuklara ait hatların daha net biçimde ayrıştırılması ve bu hatlara özel sınırlayıcı tedbirlerin uygulanabilmesi hedefleniyor.