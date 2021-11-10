18 yaş üzerine 3. doz aşı başlıyor

Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun risk grubundaki vatandaşların durumu, salgının seyri ve aşı programı gündemi ile toplandığını belirtti.

Son bir ay içindeki vakaların yüzde 15'inin 60 yaş üzeri vatandaşlardan oluştuğunu ifade eden Koca, "Ancak vefatların yüzde 84,8'i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi koruma zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedir. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi, hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir. Büyüklerimizi korumak için gençlerimizin tedbirlere uyması hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, aşıların koruyucu özelliğini en çok 3 ila 6 ay arasında gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

"2 bin gönüllü sayısına ulaşmış bulunuyoruz"

Toplantıda yerli COVID-19 aşısı Turkovac'ın da görüşüldüğünü belirten Koca, şunları kaydetti:

"Daha önce sizleri kendi aşımızı kullanıma alabilmek için gönüllü olmaya davet etmiş ve 3 bin gönüllü ile yerli aşımızın seri üretime geçebileceğini ifade etmiştim. Gönüllü olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederek bugün itibarıyla 2 bin gönüllü sayısına ulaşmış bulunduğumuzu müjdelemek isterim. Halen 1000 gönüllüye ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovac gönüllüsü olmaya davet ediyorum."

"Çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 düştü"

Koca, tüm vakalar içinde çocukların oranının azaldığını bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Okul çağındaki çocuklarımızın vakalar içindeki oranının azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilecektir. Günlük vaka sayılarının hızlı tırmanışlar göstermemesi sağlık tesislerinin yükünün kontrol edilebilir kalmasını sağlamaktadır. Hastanelerimizde servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarının kontrollü seyri önemli bir güvencedir."