18 yıl hapis cezalı şüpheli denizde yüzerken yakalandı
Hakkında hırsızlık, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Murat Boran, Sinop’ta denizde yüzerken yakalandı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin 3 günlük teknik ve fiziki takibi sonucunda tespit edilen Boran, gözaltına alındıktan sonra Adıyaman’a götürülerek cezaevine teslim edildi.
Hakkında hırsızlık, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Murat Boran, Sinop'ta denizde yüzerken yakalandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Boran'ın Sinop'ta saklandığını tespit etti. Şüphelinin izini süren ekipler, bölgede yürüttükleri üç günlük teknik ve fiziki takip sonucunda Murat Boran'ı denizdeyken gözaltına aldı.
Adıyaman'da cezaevine teslim edildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Boran, Adıyaman'a götürülerek cezaevine teslim edildi.