19 bin 96 emniyet personelinin ataması tamamlandı

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bin 528 amir ile 17 bin 568 polis memurunun atamalarının tamamlandığını duyurdu. Çiftçi, emniyet teşkilatının milletin huzuru ve devletin güvenliği için büyük fedakârlıkla görev yaptığını vurgulayarak, yeni görev yerlerinde de aynı inanç ve sorumluluk anlayışıyla hizmet edeceklerini belirtti.

Bakan Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, bin 528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik.

Her biri; milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzenimizin muhafazası için gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla görev yapan teşkilat mensuplarımız, yeni görev yerlerinde de aynı inanç, azim ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürecektir.

Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin kudretini, milletimizin duasını ve ay yıldızlı bayrağımızın emanetini omuzlarında taşımaktadır. Atamaların Emniyet Teşkilatımıza, personelimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Rabbim her birini görünür görünmez her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Görevlerinde muvaffakiyetler versin.

Allah yar ve yardımcıları olsun.