19 Ekim son depremler... Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Türkiye'de bugün 4 ve üzeri deprem yaşanmazken vatandaşlar listeyi öğrenmek istiyor. Bu sebeple yine sabahtan bu yana "son depremler" araması yapılıyor. İşte 19 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verileri...

Son depremler listesi (19 Ekim 2025)

09.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

09.33 – Sumbas (Osmaniye) – 2.8

09.03 – Kangal (Sivas) – 1.8

08.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

08.08 – Simav (Kütahya) – 1.3

07.37 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 2.2

07.32 – Sungurlu (Çorum) – 1.7

07.32 – Sungurlu (Çorum) – 1.6

07.29 – Sungurlu (Çorum) – 1.6

06.42 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.7

06.39 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 1.9

06.29 – Simav (Kütahya) – 2.1

06.25 – Simav (Kütahya) – 1.4

06.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05.58 – Pütürge (Malatya) – 2.5

05.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

05.42 – Ege Denizi – 2.3

05.30 – Pütürge (Malatya) – 1.2

05.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

05.22 – Kelkit (Gümüşhane) – 1.5

05.19 – Akdeniz, Demre açıkları (Antalya) – 2.2

05.16 – Beypazarı (Ankara) – 1.7

05.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

05.06 – İncirliova (Aydın) – 1.4

04.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.50 – Sumbas (Osmaniye) – 2.2

04.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

04.46 – Ege Denizi, Foça açıkları (İzmir) – 1.2

04.35 – Akdeniz, Demre açıkları (Antalya) – 2.4

04.33 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.2

04.30 – Hekimhan (Malatya) – 1.2

04.25 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.0

04.24 – Bozkurt (Denizli) – 0.9

04.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.09 – Akhisar (Manisa) – 1.8

04.06 – Simav (Kütahya) – 1.1

03.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

03.49 – Yüksekova (Hakkari) – 0.9

03.49 – Ula (Muğla) – 1.2

03.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7

03.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.14 – Köyceğiz (Muğla) – 1.2

03.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7

03.02 – Simav (Kütahya) – 1.0

02.47 – Merkez (Burdur) – 1.4

02.43 – Ula (Muğla) – 1.1