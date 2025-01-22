19 gün önce hazırlanan belge ortaya çıktı! Grand Kartal Otel’de sorumluluk kimde?

Bolu'nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 66 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, sorumluluklara dair tartışmaları da gündeme taşıdı.

Yangın sonrası açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Belediyenin bu konuda bir yetkisi yok, tüm sorumluluk bakanlığa ait" ifadelerini kullandı. Daha sonra Özcan, Bolu Belediyesi'nin 2007 tarihli yangın yeterlilik belgesinin ortaya çıkması sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a cevaben Bolu Belediyesi İtfaiyesi’nin Kartalkaya bölgesinde yetkili olmadığını söyledi.

Restoran için verilen yeterlilik belgesi

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, Grand Kartal Otel’de açmayı planladığı 70 metrekarelik restoran için Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’ne 24 Aralık 2024 tarihinde başvuru yaptığı öğrenildi. Başvuruya istinaden düzenlenen yangın yeterlilik belgesi, iş yerindeki yangın söndürme cihazları, kaçak akım rölesi ve acil aydınlatma sisteminin mevcut olduğuna karar verildi. Belgenin altındaki imzada ise Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in adı yer aldı.

Belgenin tarihi 2 Ocak 2025

2 Ocak 2025 tarihli bu belgede, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygunluk onayı verildiği belirtilirken, yangın güvenliği sorumluluğunun yapı sahipleri ve yöneticilerde olduğuna dikkat çekildi. Yönetmeliğe göre, kamu ve özel yapılarda yangın güvenliği, ilgili işletmelerin en yetkili amirinin veya sahibinin sorumluluğu altında.