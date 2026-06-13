19 Haziran okullar tatil mi, okul var mı? Cuma tatil mi?

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2026 YKS 20-21 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Sınav öncesi okullarda hazırlıklar yapılacak. LGS sınavı öncesi olduğu gibi cuma gününün tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Yoğun şekilde "19 Haziran okullar tatil mi, okul var mı" sorusu geliyor.

19 Haziran Cuma günü okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Haziran Cuma günü okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Konu gündem olurken olumlu veya olumsuz MEB tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.