19 il için sarı alarm verildi! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, bugün yurdun bazı bölgeleri yağışlı havaya teslim olacak.

Bugün öğleden sonra itibarıyla İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller hangileri?

Ankara, İzmir, Antalya, Aydın, Eskişehir, Konya, Bolu, Çankırı, Denizli, Isparta, Burdur, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Muğla, Uşak, Kırıkkale ve Karabük için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sağanak, İç Ege'de Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli ile Muğla'nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Kütahya'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında Eskişehir'in güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.