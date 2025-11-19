19 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 19 Kasım 2025 tarihi için açıklanan verilere göre, İstanbul’daki baraj doluluk oranlarında önemli düşüş yaşandı. Kent genelinde yağışlar beklenen düzeyde gerçekleşmeyince su kaynakları hızlı şekilde azalmaya devam ediyor. Her gün son durum öğrenilmeye çalışılıyor ve "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusu geliyor.

19 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı

İSKİ 18 Kasım 2025 verilerini paylaştı. Son bilgilendirmeye göre baraj doluluk oranı yüzde 20.67'ye düştü. Dünkü verilerde bu oran yüzde 20.9'du.

Uzmanlar, eldeki son hesaplamalara göre İstanbul’da yaklaşık 50 günlük su kaldığını belirtiyor.