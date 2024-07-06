19 kentte çocuk istismarı soruşturması: 37 gözaltı, 14 tutuklama
Diyarbakır merkezli 19 ilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 37 zanlıdan 14'ü tutuklandı. Zanlıların bir sosyal medya platformunda çocuklara yönelik içerik alım-satımı yaptıkları belirtildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir sosyal medya platformunda, çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntülerin alım satımının yapıldığı tespit edildi.
Ekipler, Diyarbakır merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyonda, 37 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince olmak üzere 23'ü serbest bırakıldı.