19 Mart Ramazan Bayramı arefesi (yarın) sağlık ocağı ve eczaneler açık mı?

Her bayram öncesi kamu, kurum ve kuruluşlarının açık olup olmadığı merak ediliyor. En çok da sağlık ocaklarının ve eczanelerin durumu araştırılıyor. Yarın için plan yapacaklar "Sağlık ocağı ve eczaneler açık mı" sorusuna cevap arıyor.

Arefe günleri yarım gün resmi tatildir. Bu sebeple Eczaneler ve sağlık ocakları öğlen saatine kadar açık olacak. Vatandaşların saat 12.00'ye kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.