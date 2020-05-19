19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlanıyor

19 Mayıs 2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk. Bir milletin umudu olarak Samsun'da başlattığınız İstiklal Mücadelemizin 101. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi sevmekten, birbirimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyerek; sevgiyi, adaleti, kardeşliği çoğaltarak ülkemizi, mazisi kadar şanlı bir istikbale taşıyoruz. Bu duygularla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından Türk bayraklarını taşıyan 16 genç ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'in önünde fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve maske takıldığı görüldü.

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören kapsamında, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti temsilcileri katıldı.

Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve siyasi partiler de anıta çelenk bıraktı.

Törende yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına da uyuldu.

Samsun'da Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya çıkarıldı

Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere geldiği Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'nda başladı.

Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Anıttaki törenin arından ilk adımın atıldığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

Askerler, 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı atan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı.

Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, milli sporculara teslim edildi. Türk bayrağı milli sporcular tarafından müze gemi Bandırma Vapuru'nda düzenlenen tören alanına götürüldü.

Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu ve Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri katıldı.

Bandırma Vapuru üzerinde solo keman konseri

Milli Mücadele'nin 101. yılı törenleri, Atatürk'ün ilk adımı attığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'nin ardından Samsun Bandırma Vapuru Açık Hava Müzesi'nde devam etti.

Milli sporcuların Türk bayrağını getirdiği alanda saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Sporcular Bandırma Vapuru önünde dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. Keman sanatçısı Canan Anderson tarafından Bandırma Vapuru üzerinde solo keman konseri verildi.

Protokol üyelerinin oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenirken, görevliler, katılımcıları sık sık salgın önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri katıldı.

Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Akşener, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Toplumsal Politikalar Başkanı Şenol Sunat, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Akşener'in, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ziyarette COVID-19 tedbirleri Akşener ve beraberindekilerin Anıtkabir ziyareti, bu yıl COVID-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oldu. Heyettekiler maske takarken, Aslanlı Yol'daki yürüyüş ve mozoleye çelenk bırakılması sırasında da sosyal mesafe korundu.

Kaynak: AA