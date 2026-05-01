19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor?

Mayıs ayına girdik ve önümüzde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı var. Öğrenciler ve çalışanlar bu tarihi günün resmi tatil olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte konuya dair bilgiler...

19 Mayıs resmi tatil mi?

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu özel gün, her yıl 19 Mayıs’ta resmi tatil sayılır ve kamu kurumları, okullar ile bankalar kapalı olur.

2026 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı salı gününe denk geliyor.