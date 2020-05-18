19 Mayıs coşkusu Beşiktaş'ta yaşanacak

18 Mayıs 2020

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu sene çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 16 ve 19 Mayıs tarihleri arasında ‘’İlk Adım Mobil Korteji’’ ve Beşiktaş’ın mahallerinde kutlama anonsları yapılarak bayram coşkusu doyasıya yaşanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Beşiktaş’tan Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlattığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl stadyumlar, okullar, caddeler yerine tüm coşkusuyla evlerde kutlanacak. COVID-19 ile mücadele kapsamında 16 ve 19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Ancak, Beşiktaş Belediyesi komşuları için Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. Yıl dönümüne özel birbirinden farklı etkinlikler düzenledi.

Her 16 Mayıs’ta kortej halinde Akaretler Atatürk Müzesi’nden başlayıp Beşiktaş sahilde son bulan İlk Adım yürüyüşü bu yıl resmi araçlardan oluşan mobil kortej ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bir anons aracının üzerindeki 6 kişilik bir bando ekibi ile gerçekleştirilecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın katılımıyla gerçekleşecek olan İlk Adım Mobil Korteji Başkan Akpolat’ın denize çiçek bırakmasıyla son bulacak. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle törene katılamayacak olması dolayısıyla vatandaşlar için Beşiktaş Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapılacak.

17-18 Mayıs tarihlerinde ise Beşiktaş’ın bütün mahallerinde mobil anons araçlarından marşlar eşliğinde kutlama anonsları yapılarak bayramı evinde geçiren Beşiktaşlıların 19 Mayıs’ı coşku içinde geçirmesi sağlanacak.

Atamızın Beşiktaş'tan Samsun’a hareketi ile başlayan Milli Mücadelemizin 101. Yılı çeşitli dijital etkinlikler ile de kutlanacak.

Beşiktaş Belediyesi ve Biryudumkitap iş birliği ile Atatürk hakkında yazılmış ve Atatürk’ün sevdiği kitaplardan oluşan özel bir kitap listesi hazırlandı. Listede İlber Ortaylı - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Attilâ İlhan - Hangi Atatürk, Falih Rıfkı Atay - Çankaya, Grigory Petrov - Beyaz Zambaklar Ülkesinde ve Biryudumkitap Özgün İçeriği - Atatürk Biyografisi kitapları bulunuyor. Kitapseverler Beşiktaş Belediyesi özel koduyla Biryudumkitap uygulaması üzerinden ücretsiz olarak 60 gün boyunca bu kitaplara erişebilecek.

Kitapseverler ayrıca Audioteka uygulaması üzerinden Beşiktaş Belediyesi’nin kütüphanesinde yer alan sesli kitaplara yine Beşiktaş Belediyesi’ne özel bir kodla 30 gün boyunca ücretsiz olarak erişebilecek. Kütüphanede Cumhuriyet tarihimizin en önemli eserlerinden Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eserinin tamamının sesli versiyonu ile klasik eserlerin sesli versiyonları bulunuyor.

19 Mayıs Günü saat 14.00’te ise Beşiktaş Belediyesi’nin Youtube kanalında sevilen yazar ve şair Sunay Akın Beşiktaş sakinleriyle birlikte olacak. Programın akışında Zeybek Gösterisi ve Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Dinletisi de yer alacak.

19 Mayıs’ın tüm gün coşkuyla kutlanması için Beşiktaş Belediyesi’ne ait araçlar mobil kortej oluşturarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 6 kişilik bir bando ekibi ile Beşiktaş’ı marşlar eşliğinde gezecek.

19 Mayıs etkinliklerinin finalinde ise saatler 21.00’i gösterdiğinde 23 Nisan’da olduğu gibi tüm Beşiktaşlılar yine tek yürek olup ellerinde Türk bayrakları ile Mili Mücadele yolunda bize bu ülkeyi miras bırakan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyacak.

(Uygulamalara erişim tarihi duyurulacak)

Biryudumkitap Nasıl Kullanılır?

Biryudumkitap uygulaması App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebilir. Akıllı link (cihaza göre otomatik yönlendiren) şu şekilde: https://app.biryudumkitap.com/share.html

(Kodumuz büyük harflerle BSKTS101) Biryudumkitap uygulaması Ayarlar -> Görüşlerinizi Yazın kısmına sadece kod girilerek Gönder butonuna basılmasıyla aktif edilecektir. Aktif edildiği andan itibaren Biryudumkitap üyeliği 60 gün boyunca ücretsiz olacaktır. Hiçbir taahhüt, şart ya da ödeme gerektirmemektedir. Kod, 31 Mayıs 2020 23.59'a kadar geçerlidir. Özel olarak hazırlanan kitaplar: İlber Ortaylı - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Attilâ İlhan - Hangi Atatürk, Falih Rıfkı Atay - Çankaya, Grigory Petrov - Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Biryudumkitap Özgün İçeriği - Atatürk Biyografisi’dir. Tamamı aynı zamanda sesli olarak da sunulmaktadır. Yine uygulama ana sayfasındaki Listeler başlığının en başında 101 logosuyla birlikte Atatürk Kitapları başlığıyla bu 5 kitaba yer verilecektir. Liste 16 Mayıs 2020 00.01 itibari ile aktif olacak, 19 Mayıs 2020 23.59'da listenin görseli Atatürk fotoğrafıyla değiştirilecek ancak içeriği kalıcı olarak uygulamamızda kalacak. Teknik sorularınız için biryudumkitap.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Audioteka Nasıl Kullanılır?

Kampanyadan yararlanmak isteyen kitapseverler için belediyebel kodu oluşturuldu. Https://pages.audioteka.com/tr/besiktas1919 adresindeki Beşiktaş Belediyesi kütüphanesine gidilerek, herhangi bir kitap seçilerek sepete eklenebilir, sepette ‘promosyon kodum var’ seçeneği seçilerek kod girilir. İşlem tamamlanır. Daha sonra Audioteka uygulaması cep telefonundan indirilerek kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Beşiktaş Belediyesi kütüphanesinden seçilen kitaplar, Kütüphanem alanında yer alır ve tıklayıp dinlenebilir. Kod 18 Haziran tarihine kadar geçerlidir. Kütüphaneye indirilen kitaplar kullanıcının erişimine açık kalacaktır. Kitaplar telefona indirilip internetsiz ortamda da dinlenebilir. Teknik sorularınız için destek@audioteka.com adresinden Audioteka ile iletişime geçebilirsiniz.