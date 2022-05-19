19 Mayıs coşkusu, kültür sanat etkinlikleriyle kutlanıyor

Ata’nın doğum gününde Atakule yeniden hizmete girecek

Başkentin simgelerinden Atakule’nin Ankara’yı kuşbakışı gören 125 metre uzunluğundaki kule bölümü bugün hizmete açılıyor. Terastan tüm başkenti 360 derecelik bir açıyla izleme imkânı bulan ziyaretçiler ayrıca üç boyutlu sanal gerçeklik gözlükleriyle Botanik Park, Ankara Kalesi ve Anıtkabir’i gökyüzünden seyredebilecek. Tadilat çalışmaları tamamlanan kuledeki panoramik asansörler ziyaretçileri 35 saniyede seyir terasına çıkaracak. Tarman Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Arpacı, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda özellikle Atatürk’ün doğum günü kabul edilen bu özel günde kule kısmını Ankaralıların hizmetine sunmaktan mutlu olacağız” dedi.

İstanbul Gençlik Platformu’ndan “19 Mayıs-1919 Fidan” projesi

İstanbul Gençlik Platformu, “19 Mayıs - 1919 Fidan” projesini hayata geçirdi. İstanbul’dan yola çıkan gençler, Ankara’da 1919 fidanı toprakla buluşturdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Şişli Belediyesi’nin de desteklediği projeyle ilgili olarak konuşan İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Doğa Can Coşar “19 Mayıs’ta sadece Atamızın huzuruna çıkmak değil aynı zamanda bir iz bırakmak istedik” dedi. Projede 132 farklı lise ve 30 farklı üniversiteden 700’ü aşkın genç, gönüllü olarak yer aldı. Etkinlikte ANFA Fuar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Doğan da yaptığı değerlendirmede, “Gençlerden Ankara’da böyle bir proje yaratmak istediklerine dair talep gelince çok sevindik. Bizlerin desteği, onların alın teri ile tek bir günde Ankara’da 1919 adet fidanı toprakla buluşturduk” dedi.

11 yaşındaki piyanistten “Kurtuluş 1919” resitali

Samsun’da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 11 yaşındaki piyanist Yiğit Yüksel, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde (SAMDOB) piyano resitali sundu. Piyano eğitimine 7 yaşında başlayan, duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip 11 yaşındaki Yiğit Yüksel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu’nda sanatseverlerin karşısına çıktı. İlk profesyonel konserine çıkan Yiğit Yüksel, ilk konserini 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında vermek istediğini, konserin temasının da bu nedenle ‘’Kurtuluş 1919’’’ olduğunu söyledi.

Yelken yarışlarında 50 tekne, 380 sporcu mücadele ediyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen 22. Göcek Atatürk’ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası Yelken Yarışları başladı. Göcek Koy içinde başlayan yarış, Göcek, Yassıca ile Zeytin Adası’ndan oluşan coğrafi rotada yapıldı. 20 Mayıs’ta sona erecek yarışlara yurt içinin yanı sıra 18 farklı ülkeden 50 tekneyle 380 sporcu katılıyor. GYK Başkan Yardımcısı Onur Ugan, “Buraya özellikle yurt dışından gelenler sadece yarışmıyor aynı zamanda bölgeden alış veriş de yapıyor. Hem de dünya harikası Göcek’i, bölgemizi ülkelerinde anlatıyorlar. İnşallah ilerleyen yıllarda daha fazla katılımla etkinliğimizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Gençlik Festivali başladı

Mardin’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 3 gün sürecek Mardin Gençlik Festivali düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda düzenlenen festivalin ilk gününde Mezruna Gösteri Sanatları Topluluğu halk oyunları gösterisi sundu, Pinhani grubu konser verdi.

Türk bayraklarıyla “Gençlik Yürüyüşü”

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Gençlik Yürüyüşü” düzenlendi. Kaymakamlık öncülüğünde, belediye, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim ilçe müdürlüklerince düzenlenen yürüyüşe katılan 250 genç, ellerinde Türk bayraklarıyla ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan, 1500 metre yüksekliğinde doğal güzelliklere sahip Gelincik Dağı’na yürüdü. Daha sonra Gelincik Dağı’nın yamacında gençler çeşitli sportif faaliyetlere katıldı, halat çekme oyunu oynadı, halay çekip eğlendi.