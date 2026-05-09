19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs tatil olacak mı?

19 Mayıs yaklaşırken milyonlarca öğrenci, çalışan ve veli resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında en önemli adım olan bu özel gün için sabırsız bekleyiş sürerken bir yandan da "19 Mayıs resmi tatil mi" sorusuna cevap aranıyor.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu özel gün, her yıl 19 Mayıs’ta resmi tatil sayılır ve kamu kurumları, okullar ile bankalar kapalı olur. 18 Mayıs ise resmi tatil değildir.

2026 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı salı gününe denk geliyor.