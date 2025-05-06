19 Mayıs resmi tatil mi, okul var mı? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatması Türk milletinin kaderini değiştirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından büyük bir öneme sahip milli bayramı vatandaşlar her yıl kutluyor.

Milli bayram nedeniyle yurttaşlar birtakım sorulara da cevap arıyor. Bunlarda biri de "19 Mayıs resmi tatil mi?" şeklinde...

19 Mayıs resmi tatil mi?

Evet. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil. Bu yıl 19 Mayıs'ın pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar 3 günlük bir tatil yapma imkanı bulacak. Bu sebeple okullar da tatil olacak.