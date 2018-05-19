19 Mayıs törenlerle kutlandı

19 Mayıs 2018

Atatürk'ün gençlere armağanı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı Yol'da saat 09.00'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Buradaki törenin ardından Osman Aşkın Bak, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel defterini imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk

19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığınız istiklal mücadelesi, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olmuştur.

O gün Samsun'da yaktığınız istiklal meşalesi aziz milletimizin gönlünde hala ilk günkü aşkla yanmaya devam etmektedir. Dün düşman işgalinden kurtulurken, vatan müdafaasına koşan gençlerin yerini bugün aynı ruhla onların izinden giden istiklal sevdalısı gençler almıştır.

Türkiye'yi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma davasında mücadeleye ve çalışmaya gençlerimizle omuz omuza devam ediyoruz.

Gençlere armağanınız olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.

Ruhunuz şad olsun."

Bakan Bak, defteri imzalamasının ardından 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen temsilci gençlerle merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ayrıca, bayram nedeniyle Anıtkabir'e gelen gençlerle kısa süreli sohbetler etti. Gençlerin bayramını kutlayan Bakan Bak, törenin bitimiyle Anıtkabir'den ayrıldı.

Taksim'de de tören vardı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, CHP ve DSP temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, tören alanına girenleri tek tek aradı. Etkinlik programının açıklanmasının ardından başlayan törende, ilk olarak, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi Cumhuriyet Anıtı önüne konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonunda, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in de katılımıyla bir etkinlik düzenleneceği anonsu yapıldı. Bunun ardından, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, tören alanından ayrıldı. CHP temsilcileri durumu alkışlarla protesto etti.

Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan binlerce vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çiçeklerle Ata'sını ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çiçek koyan vatandaşlardan bazıları dua okudu.

Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyenler, nöbet değişiminin tamamlanmasıyla askerleri uzun süre alkışladı.

Anıtkabir'i ziyaret edenler, tören alanında fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar 10. Yıl ve İzmir marşlarını okudu.

Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk Müzesi ile Kurtuluş Savaşı Müzesi girişinde uzun kuyruklar oluştu.

Anıtkabir Komutanlığı tarafından Misak-ı Milli Kulesi'nin arka bölümündeki alana yerleştirilen dev ekranda Atatürk'ün sözleri, 10. Yıl Marşı ve Nutuk eşliğinde yansıtıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul'da düzenlenen törenle kutlandı.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonundaki programa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koru, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''19 Mayıs ve Atatürk'' konulu sinevizyon gösterisinin de yapıldığı etkinlikte, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından seslendirilen ''Gençlik Marşı'' izleyicilerden alkış aldı.

Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte, engelli sporcuların tekvando gösterisiyle Spor İstanbul Grubu'nun ''gençlik, dans ve spor'' temalı gösterisi ilgiyle izlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Bayram, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kocaeli, Konya, Karaman, Aksaray, Afyonkarahisar, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Bolu, Düzce, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Yalova, Nevşehir, Yozgat, Sivas, İzmir, Denizli, Aydın, Manisa, Uşak,Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin, Mardin, Siirt, Batman, Elazığ, Bingöl, Çorum, Amasya, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Tokat, Antalya, Muğla ve Burdur'da da törenler düzenlendi.

Atatürk'ün Samsun'da karaya çıkışı canlandırıldı

Öte yandan, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere geldiği Samsun'da ilk adım attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının karaya çıkışı canlandırıldı.

Samsun Liman içinde Atatürk ve 18 silah arkadaşının bal mumu heykelinin bulunduğu Bandırma Gemi Müzesi'nde düzenlenen törende, deniz ve kara askerleri, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağını ellerinde karaya çıkardıktan sonra izci öğrencilere teslim etti.

19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu, Samsun'da yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maratonda, 108 erkek ve 32 kadın olmak üzere toplam 140 atlet yarıştı.

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başlattığı yarışta erkeklerde Kayseri'den Muzaffer Bayram 1 saat 9 dakika 8 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa ikinci, yine aynı ülke sporcusu Argachew Assefa Tola da üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda 1 saat 25 dakika 19 saniyelik derecesiyle Aydın'dan Dilan Atak birinciliği elde etti. Aksaray'dan yarışa katılan Gamze Alpdoğan ikinci, Aydın'dan Büşra Gelmez de üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara para ödülünün yanı sıra Cumhuriyet altını verildi.

CHP Gençlik Kolları Anıtkabir'e yürüdü

CHP Gençlik Kolları üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Güvenpark'tan, Anıtkabir'e yürüdü.

Güvenpark'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Gençlik Caddesi'ni takip ederek, Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve Ankara Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt, Anıtkabir'in Gençlik Caddesi girişinde parti otobüsü üzerinden yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Yürüyüşe katılanlar, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: AA