19 Mayıs, Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor

Yurdun dört bir Törenler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilden gelen gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi olarak 81 ilden lise öğrencileri ile buluşacak. Siyasi parti yetkilileri de Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Oktay: İstiklal ve istikbalimizi 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayan o şanlı mücadeleye borçluyuz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal ve istikbalimizi 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayan o şanlı mücadeleye borçluyuz. Ülkesine ve geleceğine sahip çıkan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bu topraklar uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Tarihi kalede dev Türk bayrağı

Nevşehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, gençlerin taşıdığı dev bayrak tarihi Nevşehir Kalesi'nde dalgalandırıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'nde, dev Türk bayrağı Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yılı dolayısıyla 102 genç tarafından Damat İbrahim Meydanı'ndaki belediye binasından Nevşehir Kalesi'ne kadar ellerde taşındı.

Saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak

Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm şehirlerde, evlerin balkon ve pencereleri ile stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak. Yurdun birçok yerinde koronavirüs önlemlerine uygun olarak koşular, araç konvoyları, konserler, ses ve ışık gösterileri gibi etkinlikler düzenlenecek.