19 Mayıs'ta (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüsler, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar, toplu taşımanın durumunu araştırıyor. Resmi tatil olan bu özel günde düzenlenecek törenler, etkinlikler ve anma programlarına katılmak isteyenler ulaşım detaylarını merak ediyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, "19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi" diye soruyor. İşte detaylar...

İstanbul’da toplu taşıma 19 Mayıs’ta ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Bu kapsamda İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve füniküler hatları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek. Ancak Adalar vapur seferleri, nostaljik tramvay, Tünel ve belirli otobüs hatları (SG-1, SG-2, 139, 139A) bu uygulamaya dahil değil.

Ankara’da ulaşım ücretsiz mi olacak?

Ankara’da 19 Mayıs kapsamında toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüslerin yanı sıra Metro ve ANKARAY da ücretsiz olarak vatandaşların kullanımında olacak.

İzmir’de toplu taşıma 19 Mayıs’ta nasıl işleyecek?

İzmir’de İZBAN ücretsiz olarak hizmet verecek. ESHOT, İZULAŞ, İzmir Metro, İzmir Tramvayı ve İZDENİZ ise gün boyu yüzde 50 indirimli yolcu taşıyacak.