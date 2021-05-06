19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Tam kapanma süreci 17 Mayıs'ta sona erecek. Bu süreçte sokağa çıkma kısıtlamasına da devam edilecek. Tam kapanma sonrasında ise resmi tatillerden olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı geliyor. Vatandaşlar 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor.

Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma öncesinde yayımlanarak 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ereceği belirtilmişti.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Normal şartlarda kutlamalarla geçen bu özel günde kamu kurum ve kuruluşları tatil olurken, bu süreçte çalışan özel sektör çalışanları ise fazla mesai ücreti alıyor.