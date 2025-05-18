19 Mayıs'ta (yarın) hastane, sağlık ocağı, eczaneler açık mı? Hastane, sağlık ocağı ve eczaneler kapalı mı olacak?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil kapsamında kamu kurumlarının çalışma düzeni yeniden gündeme geldi. Özellikle tedavi planı olanlar, ilaç kullanması gerekenler ve randevusu bulunanlar “19 Mayıs’ta hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

19 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı?

Resmi tatil kapsamında 19 Mayıs’ta sağlık ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri) kapalı olacak. Tatil boyunca bu merkezlerde muayene ve diğer poliklinik hizmetleri verilmeyecek.

Devlet hastanelerinde hizmet verilecek mi?

Devlet hastanelerinin poliklinik bölümleri 19 Mayıs resmi tatili nedeniyle kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri, 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecek.

Özel hastaneler 19 Mayıs’ta çalışıyor mu?

Özel hastaneler, genel olarak bayram günlerinde açık kalıyor. Ancak her bölüm hizmet vermeyebilir ve bazı doktorlar çalışmayabilir. Bu nedenle gitmeden önce hastaneyle iletişime geçmekte fayda var. Acil servis hizmetleri ise özel hastanelerde de devam edecek.

Eczaneler 19 Mayıs’ta açık mı?

19 Mayıs’ta eczaneler kapalı olacak. Ancak her bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler gün boyu hizmet verecek. Nöbetçi eczanelerin listesi E-Devlet sistemi üzerinden veya ilgili il/ilçe eczacı odalarının resmi internet sitelerinden öğrenilebilir.