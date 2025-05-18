19 Mayıs'ta (yarın) noterler açık mı, çalışıyor mu?

19 Mayıs yarın tüm yurtta büyük bir sevinçle kutlanacak. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle noterlerin çalışma durumunu sorguluyor. Özellikle tapu devri, vekalet verme ya da sözleşme onayı gibi acil belgeleri tamamlamayı planlayanlar, "19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor.

Yarın noterler açık mı?

Resmi tatillerde kamu kurumları gibi noterlikler de hizmet vermez. Bu kapsamda, 19 Mayıs Pazartesi günü Türkiye genelindeki tüm noterlikler kapalı olacak.

Ayrıca hafta sonları uygulanan nöbetçi noterlik sistemi, resmi bayramlarda genellikle devreye alınmaz. Bu nedenle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda nöbetçi noter hizmeti de sunulmayacak.