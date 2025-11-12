19 şehidimizin naaşına ulaşıldı, kara kutu bulundu
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimizin acısı Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşerken, Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze 19 şehidin naaşına ulaşıldığını, 1 şehidin naaşının ise arandığını açıkladı. Öte yandan uçağın kaza kırıma uğrama sebebini ortaya çıkaracak kara kutunun da bulunduğu öğrenildi.
Türkiye'nin yüreğini yakan C-130 kargo uçağı kazasında 20 askerimiz şehit düştü. Şehitlerimizin acı haberi baba ocaklarına verilirken, MSB de uçağın enkazına ulaşıldığını bildirdi.
Bakanlık, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kazaya ilişkin son bilgileri paylaştı.
19 şehidin naaşı bulundu, 1 şehidin naaşı aranıyor
Erdoğan, geceden itibaren devam eden arama çalışmalarında 19 şehidimizin naaşına ulaşıldığını, 1 şehidimizin naaşının ise arandığını açıkladı. Erdoğan açıklamasında uçağın kara kutusunun da bulunduğunu duyurdu.
Gürcistan makamlarından gelen açıklamalarda ise 4 şehidin naaşının uçağın pilot kabininde bulunduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının, arama kurtarma ve kaza kırım heyetini Türkiye'den Gürcistan'a götüren A-400M uçağıyla getirileceğini bildirdi.
Şehit askerlerimizin kimlikleri şöyle:
- Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
- Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
- Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
- Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
- Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Ümit İNCE
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
- Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız