19 yıllık cinayet dosyasında şok gelişme! Cinayet kurbanının yeğeni gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 2006 yılında kaybolan ve cinayete kurban giden turizm işletmecisi Zekiye Aydın'ın kaybolduğu olayla ilgili 19 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Aydın’ın yeğeni Adil Önel, olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

"Cenazenin yerini biliyorum"

Aydın’ın kaybolduğu dönemde turizm işletmeciliği yapan Zekiye Aydın'ın cenazesinin yerini bildiğini açıklayan Sabri Önel’in televizyon programındaki ifadeleri üzerine soruşturma genişletildi. Bu açıklamanın ardından 15 Ocak’ta, S.Ö’nün cinayetle bağlantılı olduğu şüpheleri doğrultusunda Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürülmüş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edildi

Soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri, olayın ardındaki tüm bağlantıları araştırmak amacıyla Adil Önel’i gözaltına alarak Çanakkale ilçe jandarmasına getirdi. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.