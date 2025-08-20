1900 yıllık mezar taşını satmaya çalışırken yakalandı
Yalova Çınarcık'ta Roma dönemine ait 1900 yıllık mezar taşını satmak isteyen şüpheli jandarmanın çalışmasıyla yakalandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.A.'nın tarihi eser olduğunu düşündüğü mezar taşını satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Jandarma şüpheli İ.A. ile irtibata geçti. Görüşme sonunda şüphelinin Çınarcık'ta toprağa gömerek gizlediği insan figürlü mezar taşı ele geçirildi.
Yalova Müze Müdürlüğü'nün incelemesi sonucunda mezar taşınının Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli İ.A. yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.