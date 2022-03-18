1915 Köprüsü, 'Çanakkale'yi dünya vitrinine çıkaracak

Bugün, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Ulu Önder Atatürk’ün kumandasında 18 Mart 1915’te ‘Çanakkale geçilmez’ şiarıyla düşmana geçit vermeyen Türk askerinin, yalnız savaşlar tarihine değil, sosyal ve siyasal yaşama da damgasını vuran bir destanı yazmasının üzerinden 107 yıl geçti.

Her sene olduğu gibi bu yıl da şehitlerimiz anılırken, zaferimizin kutlamasını törenler eşliğinde gerçekleştireceğiz. Bu yılki etkinlikleri, diğerlerinden ayıran önemli bir gelişme var. Çanakkale Boğazı’nın iki yakasını birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü, bu yılki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerinin anlamını daha da güçlendirecek bir açılış organizasyonu ile hizmete sokulacak.

Aslında insanlık tarihinin en eski medeniyetlerinden bu yana zihinlerde yer ediyordu, Çanakkale Boğazı’nın iki yakasının bir köprü ile birleştirilmesi düşüncesi. İlki, ikincisi, üçüncüsü derken, İstanbul Boğazı’na kısmet olan iki kıtanın birleştirilmesi eyleminde şimdi sıra Çanakkale’de. Avrupa ile Asya kıtası, bu kez Çanakkale Boğazı’nda inşa edilen köprü ile birbirine bağlanıyor.

Gurur projesi de tarihi günde açılıyor

Türkiye’nin önemli müteahhitleri Limak ve Yapı Merkezi ile Güney Koreli DL E&C ve SK Ecoplant gruplarının oluşturduğu konsorsiyum tarafından temeli 18 Mart 2017'de atılan, adı da ülke tarihine yakışır şekilde 1915 Çanakkale Köprüsü olarak konulan kıtaları birleştiren yeni köprü, 5 yıl gibi kısa sürede inşa edildi. 4.6 km uzunluğundaki köprü ve 101 km'lik otoyol, 3.1 milyar Euro yatırım bedeliyle tamamlandı.

Türkiye'nin simge projelerinden biri oldu, 1915 Çanakkale Köprüsü. Yanı sıra Türk sanayisinin gücünü yansıtması açısından da büyük önem taşıyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun ifadesiyle yüzde 90 yerlilik oranı ile hizmete açılıyor. Yanı sıra bir önemli tespit de inşaatın duayen ismi Ersin Arıoğlu’na ait. Yapı Merkezi Onursal Başkanı Arıoğlu, ayrıntılarını gazetemizin 2’nci sayfasında, Vahap Munyar’ın ‘İş Dünyasında Diyalog’ köşesinde okuyabileceğiniz şekliyle “Bu ülke, dünyada ilk 10 asma köprü arasına 3 köprü soktu” tespitinde bulunuyor.

Yanı sıra okurlarımız hatırlayacaktır. Dev projeye özel dün yayınladığımız özel dosyada, konsorsiyum liderliğinde yürüyen inşaat sürecinde, Türkiye'den 700 firmanın hizmet ve ürün desteği sağladığı bilgisini düşmüştük Çanakkale Köprüsü için.

İleri teknoloji, inovatif sistemler, yaratıcı modellerle tatbik edildi pek çok ürün.Köprü için özgün çözümler üreten şirketlerden biri de Ankara merkezli Yente Makine oldu. Yente Makine, Çanakkale Köprüsü’nün rüzgar ve yangın bariyerlerinin tasarımı, üretimi ve kurulumunu başarı ile gerçekleştirdi. Entegre çözümleriyle pek çok şirkete ilham olacak çalışmalara imza attı.

Çanakkale'nin çehresi değişiyor

Antik çağlardan gelen değeri, yakın tarihteki unutulmaz zaferi ile hep özel kalacak olan Çanakkale’nin çehresi, yeni gurur abidesi ile önemli değişimler yaşayacak. Öncelikle bağlantı yolları ile birlikte 101 kilometre olan otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara Bölgesi’nin ulaşımının, kuzeyinden güneyine bir ring hattı şekline dönüşmesinde önemli bir misyon üstlenmiş olacak.