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197 metrelik yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

197 metre boyundaki yük gemisinin Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturduğu bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hong Kong bandıralı yük gemisi, Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 197 metre boyundaki "Josco Taicang" adlı yük gemisinin Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturması üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.

 