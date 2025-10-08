197 milyon Euroluk yatırım dolandırıcılığı: 10 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası nitelikte büyük bir dolandırıcılık ağına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Rusya ve Slovakya vatandaşı olan bir yatırımcının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin yatırımcıya Türkiye’de ticari faaliyet ve yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon Euro para alarak sahte belgelerle güven kazandıkları tespit edildi.

Paraların izini kaybettirmek için tapu ve ticari işlemler

Soruşturmaya göre, şüpheliler elde ettikleri yüksek miktardaki paranın izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler gerçekleştirdi ve tapu devirleri yaptı.

Sahte belgeler düzenleyerek yatırımcıyı uzun süre oyalayan şüphelilerin, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerinde bulundukları ortaya çıktı.

10 kişi gözaltında, 2 şüpheli yurt dışında

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet birimleri, düzenlenen operasyonla 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalarda 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, bu kişiler hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılması bekleniyor.

Ağır suçlamalar: Dolandırıcılık, sahtecilik ve örgüt kurma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “resmî ve özel belgede sahtecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” ile “örgüt üyeliği” suçlarından soruşturma başlattı.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, dolandırıcılık ağının uluslararası bağlantılarının da araştırıldığı bildirildi.