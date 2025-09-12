199 sanıklı sahte e-imza davası 10 Ekim’e ertelendi
Üst düzey kamu yöneticilerinin e-imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. 199 sanıklı davada mahkeme, 5 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 10 Ekim’e erteledi.
Ankara’da görülen davada, 199 sanık hakkında hapis cezası talep ediliyor. Mahkeme heyeti, duruşmada 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
