1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti: Ankara'da 26 katlı binada çıkan yangına ilişkin 3 kişi tutuklandı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde biri bebek 3 kişinin yaşamını yitirdiği apartman yangınına ilişkin başlatılan soruşturmada, 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler arasında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi ve kooperatif temsilcileri yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bilirkişi raporlarında kusurlu bulunduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılığa ifade veren zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Yapılan sorguların ardından müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

12 Temmuz'da Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir apartmanda çıkan yangında, biri bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft bölgesinde kullanılan elektrik tesisatının standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı tespit edildi. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı şekilde ahşap malzeme ile kaplandığı, bunun da yangının binaya hızla yayılmasına yol açtığı belirlendi.

Yetkililer ayrıca, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmadığını ve bu durumun müdahaleyi geciktirerek alevlerin koridorlara yayılmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit K.D., Uşak'ta gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmişti.