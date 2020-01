2 bin 500 satranççı milli olmak için Antalya’da yarışıyor

23 Ocak 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU



2005 yılından bu yana İş Bankası desteğiyle yola devam eden Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları, Antalya’da başladı. Avrupa’nın en çok katılımlı satranç şöleni unvanını sahip olan Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda bu yıl bin 874, Yıldızlar Şampiyonası’nda 600 ve Emektarlar Şampiyonası’nda 83 ile toplam 2 bin 557 sporcu mücadele veriyor. 7’den 70’e her yaştan sporcunun mücadele ediyor.

Her yıl geleneksel olarak sömestre tatilinin başladığı ilk pazar günü başlayan turnuva bu yıl veliler ve destekçilerle birlikte 7 bin kişiyi bir hafta boyunca Belek'te ağırlıyor.

Bakan Kasapoğlu turnuvayı ziyaret etti



Bu yıl organizasyonun açılış gününe iştirak eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcular ve velilerle sohbet ederek başarılar diledi.





TSF Başkanı Gülkız Tülay: Avrupa'nın en büyük satranç organizasyonu



Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine satranç ailemiz ile ortak hedef ve heyecan için bir araya geldiklerini hatırlayan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Avrupa’nın en büyük satranç organizasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Her yıl katılımcı sayısının arttırdıklarını vurgulayan Tülay:



"Bu sürece kadar aynı zamanda illerimizde de büyük organizasyonlar yapıldı ve bu önemli turnuvaya katılmak için 81 ilde 15 bini aşkın sporcu mücadele etti. Sporcularımız, velilerimiz, antrenörlerimiz, ve tüm katılımcılarımız ile yürekten inanıyoruz ki güzel bir şampiyona sürecine imza atacağız" dedi.



İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker: Desteğimiz daha da artacak



15 yıldır Türkiye Satranç Federasyonu'nun ana sponsorluğunu üstlenen İş Bankası'nın Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker, Antalya’da düzenlenen “Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları vesilesiyle yaptığı açıklamada eğitim ve sporu bir arada barındıran, çocukların analitik düşünme, sorunlara farklı açılardan bakma ve çözüm bulma yetilerini geliştiren satrancın, aynı zamanda çocuklara disiplin kazandırdığını ve zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağladığını söyledi.



İş Bankası’nın, toplumsal gelişime katkı sağlamak üzere üstlendiği tüm projeleri uzun dönemli ve yaygın bir şekilde planladığını ifade eden Bülent Yumuşaker, “Ülkemizin doğusundan batısına her yerinde açtığımız 25 binin üzerindeki satranç sınıflarının da katkısıyla her geçen gün daha fazla çocuğumuzun satranca ilgi duyduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, satranca olan ilginin artması, TSF ile yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğümüz işbirliği çerçevesinde ortaya koyduğumuz çabaların, çocuklarımız nezdinde karşılık bulduğunu göstermesi açısından da büyük önem taşıyor. Daha fazla çocuğu satrançla buluşturacak olan desteğimizin, gelecek yıllarda Türkiye’nin uluslararası platformlardaki başarılarını artıracağına inanıyorum.”





Milli takıma sporcular seçilecek



Türkiye Satranç Milli Takımı seçmelerine sporcuların da seçildiği şampiyonada kendi kategorilerinde derece elde sporcular Milli Takım havuzuna girmeye hak kazanacak. Yaş kategorilerinde ilk üç dereceyi elde eden sporcular uluslararası turnuvalara Türkiye Satranç Federasyonu’nun imkanlarıyla gönderilecek. Milli Takım havuzu kontenjanında her kategoride 200 sporcunun üzerindeki 25 sporcu için bir kontenjan daha verilecek. Ayrıca milli takım havuzunda yer alan sporcular ülkemizde gerçekleştirilecek olan 2020 Avrupa Yaş Gruplarına katılma avantajı da elde edecek.