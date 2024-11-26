2 bin 667 projeye 2,2 trilyon lira yatırım

Nagihan KALSIN

Demir yolu yatırımlarının proje büyüklüğünü 2013’te yüzde 33’ten, 2023’te yüz­de 53’e ve bu yıl da yüzde 55’e çıkardık. Yatırım port­föyümüzdeki 2 bin 667 pro­jeye 2 trilyon 295 milyar li­ra yatırım gerçekleştireceğiz. 2024›te, bakanlığımızın tüm sektörleri için 351 milyar 379 milyon lira yatırım ödeneği tahsis edildi. 2024›te 28 ili­mizde toplam yatırım tutarı 112 milyar lira olan 50 projeyi tamamlayarak vatandaşımı­zın hizmetine sunduk. 2025 yılı yatırım teklifimizi geçti­ğimiz yıla oranla yüzde 26,9 artışla 482 milyar lira olarak teklif ettik” dedi.

"Kalkınma Yolu ile rekabet gücümüz artacak"

Türkiye’nin, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birleştiren stratejik bir konumda bulun­duğu belirten Uraloğlu, “4 sa­atlik uçuş mesafesiyle 1,5 mil­yar insanın yaşadığı ve top­lam 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezindeyiz. Avrasya lojis­tiğinin merkezinde yer alan ülkemiz, Yeni İpek Yolu ola­rak adlandırılan Orta Koridor ile Çin’i Avrupa’ya bağlarken, planladığımız Uluslararası Kalkınma Yolu Koridoru’yla da küresel rekabet gücümüzü sağlamlaştırıyoruz” açıkla­masında bulundu.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki mesafelerin kı­salacağını, Zengezur kori­dorunun Bakü Limanı’ndan doğrudan Türkiye’ye bağla­nacağını belirten Uraloğlu, Zengezur Yolu bağlantısını sağlayacak 224 kilometrelik Türkiye kesimi olan Kars-Iğ­dır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı ve Dörtyol-Hassa Oto­yol ve Demiryolu Bağlantısı Projelerinin yapımına başla­yacaklarını duyurdu.

Hayata geçirdikleri demir yolu yatırımları ve hedefle­nen yatırımlar hakkında bil­gi veren Uraloğlu, “Ülkemize kazandırdığımız hızlı tren­lerle bugüne kadar 92 mil­yon yolcu taşındı. 13 bin 919 kilometreye ulaştırdığımız demir yolu hat uzunluğunu, 2028’de 17 bin 287 kilometre­ye, 2053’te ise 28 bin 590 ki­lometreye çıkarmayı hedefli­yoruz. 2009’da dünyada hız­lı tren işletmeciliğine geçen 8. ülke olarak, Ankara-Eski­şehir-İstanbul, Ankara-Kon­ya-Karaman, Ankara-Sivas hatlarımızla 11 ilimizi doğru­dan hızlı trenle buluşturduk” ifadelerini kullandı.

İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2025 yılı bütçesinin sunumunda şu noktalara dikkat çekti: “Demiryolu hat uzunluğunu, 2028’de 17.287 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız. Lojistik sektöründe mevcut iltisak hatlarımızın uzunluğunu 2028 yılına kadar 608 kilometreye, lojistik merkez sayımızı 25’e çıkaracağız. 2028 yılına kadar 3 bin 92 km hızlı tren hattı tamamlanacak. Ankara-İzmir hızlı demiryolu hattı ile 14 saatlik seyahat süresi yaklaşık 3,5 saate inecek. Zengezur Yolu bağlantısını sağlayacak 224 km’lik Kars - Iğdır - Aralık - Dilucu Demiryolu Hattı ve Dörtyol - Hassa Otoyol ve Demiryolu Bağlantısı Projelerinin yapımına başlıyoruz.

Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle Ankara-İstanbul seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. 2028’de bölünmüş yol ağımızı 31 bin 250 km’ye çıkarmayı hedefliyoruz. 2028 yılına kadar toplamda 1.006 km yeni otoyol yatırımı gerçekleştireceğiz. 2003'te 26 olan iç hat uçuş noktası sayımızı 2024’te 58’e çıkardık; yurt içi uçuş frekans sayımızı yüzde 10 artırıyoruz. 131 ülkede 347 noktaya uçuyoruz. Kritik sistemlerde dışa bağımlılığı azaltan Yerli ve Milli Hava Trafik Görüntüleme yazılımımız İRADE’yi, Çukurova ve Atatürk Havalimanlarımızda kullanmaya başladık. İnsansız Hava Araçları sayısı 79 bine, İHA Pilot Lisansı sahipliği ise 1 milyon 600 bine ulaştı."