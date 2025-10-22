2 bin yıllık fay hattı uyandı! Uzmanlar uyarıyor: 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir!

Balıkesir dün gece korku dolu anlar yaşadı. Saat 22.47’de Karesi merkezli 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntı şiddet olarak küçük olsa da, etkisi psikolojik olarak büyüktü. Çünkü deprem, uzmanların yıllardır uyarılarda bulunduğu Gökçeyazı Fayı üzerinde gerçekleşti. Bu fay, bilim insanlarının “2 bin yıldır sessiz ama tehlikeli” olarak tanımladığı bir hat.

Uzman uyardı: 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir

Gökçeyazı fayının yeniden hareketlendiğine dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu depremler küçük olsa da çok önemli. Gökçeyazı fayı üzerinde yapılan çalışmalara göre bu fay 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. En son kırıldığı dönemden bu yana yaklaşık 2 bin yıl geçti. Uzun zamandır bu fayla ilgili uyarılar yapıyoruz. Halkımız büyük bir depreme karşı hazırlıklı olmalı.”

Aykan, son 24 saatte bölgede iki küçük depremin meydana geldiğini belirterek, bu hareketlerin fay hattının yeniden enerji biriktirmeye başladığına işaret edebileceğini söyledi.

Deprem öncesi cep telefonlarına gelen uyarı şaşırttı

Sarsıntıdan hemen önce bazı vatandaşların cep telefonlarına Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem olacağı yönünde bildirim geldi. Ancak deprem sonrası yapılan ölçümlerde Sındırgı’da herhangi bir sarsıntı kaydedilmedi.

Bu durum, erken uyarı sistemleriyle ilgili de soru işaretleri oluşturdu.

Bilim insanları yıllardır uyarıyordu

2019 yılında Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yayımlanan “Balıkesir’in Afet Durumu ve Yönetimi Çalıştayı” sonuç bildirgesinde de Gökçeyazı fayına dikkat çekilmişti.

Raporda, bu fay hattında MÖ 850’ye kadar uzanan 4 büyük deprem tespit edilmiş, yaklaşık bin yıllık periyotlarla yeniden kırıldığı belirtilmişti. Ancak MS döneminde fayın büyük bir deprem üretmediği ve yaklaşık 2 bin yıldır suskun olduğu ifade edilmişti.

Uzmanlardan ortak uyarı: Hazırlık şart

Uzmanlara göre, Balıkesir ve çevresi deprem açısından riskli bir bölgede yer alıyor. Jeologlar, olası bir büyük depremin etkisinin yalnızca Balıkesir’le sınırlı kalmayabileceği, Çanakkale, Manisa ve Bursa gibi çevre illeri de sarsabileceği uyarısında bulunuyor.