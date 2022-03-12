2 bölge için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu'da bu akşam, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, Doğu Anadolu'da beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Batman'ın, Siirt'in ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Erzurum'un ve Van'ın güneyi, Şırnak'ın doğusu ve Ağrı'nın batısında kuvvetli kar (10-20 santimetre yeni kar örtüsü), yüksek kesimlerde yoğun kar (20 santimetre ve üzeri yeni kar örtüsü) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının 14 Mart Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli lodosla birlikte tipi, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi, soba-baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Samsun'un doğusu) görülecek olan yağışların ise yarın günün ilk saatlerden itibaren kuvvetli (10-20 santimetre kar örtüsü), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri kar örtüsü) kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde yağış, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Öte yandan Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Birçok ilde karla mücadele devam ediyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla sahaya inen ekipler 12 ilçede çalışma yürütüyor.

Kent merkezinde sabahın ilk saatlerinde yaya yoğunluğu yaşanan caddelerde kaldırım tuzlama ve kar küremesi çalışmaları gerçekleştiren ekipler, buzlanma ihtimaline karşı da yaya üst geçitlerinde solüsyon ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yollarda ve eğimi yüksek caddelerde karla mücadele eden ekipler, iş makinalarıyla kardan temizlenen yollara solüsyon döküyor.

Ekipler, köy yollarında ve ilçelerin bağlantı yollarında da çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan belediye ekiplerince sokak hayvanları için kentin birçok noktasına mama bırakılıyor.

Bartın

Bartın'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkili olmaya devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken Karayolları ekipleri Bartın-Amasra, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Belediye ekipleri de kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıyor.

Rize

Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla merkezde 45, Ardeşen'de 15, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'nde 1, Derepazı'nda 8, Fındıklı'da 12, Güneysu'da 21, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 6, Kalkandere'de 22 ve Pazar'da 23 olmak üzere 214 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri 137 personel ve 63 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Merkez ve ilçelerde de belediye ekipleri yol temizleme çalışması yürütüyor.

İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı tüneli bölgesinde ve Ayder Yaylası yolunda ulaşımın aksamaması için Karayolları ekiplerince temizleme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

Ordu

Ordu'da da etkili olan kar nedeniyle 79 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kentteki kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, kapalı 79 mahalle yolunun açılması için de çalışmalara devam ediyor.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini gösteren kar nedeniyle il genelinde 85 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesince 250 ekip ve 128 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışma yapılıyor.

Giresun

Giresun Valiliği'nden alınan bilgiye göre, merkezde 51, Alucra'da 29, Bulancak'ta 51, Çamoluk'ta 20, Çanakçı'da 15, Dereli'de 34, Doğankent'te 8, Espiye'de 26, Eynesil'de 11, Görele'de 62, Güce'de 13, Keşap'ta 37, Piraziz'de 11, Şebinkarahisar'da 5, Tirebolu'da 44 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere toplamda 438 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 446 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için ekipler 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince yaptırılan "Hobbit Evleri" ve çevresinde kar yağışıyla güzel görüntü oluştu.

Erzurum

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmaların meydana geldiği kentte, ağaçlarda, bina ile iş yeri çatılarında ise sarkıtlar oluştu. Kentteki bazı cami şadırvanları da soğukların etkisiyle dondu.

Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ardahan ve Kars

Kars ile Ardahan'da hafta boyunca aralıklarla yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu bu kentlerde, cadde ile sokaklar kar ve buzla kaplandı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Öte yandan tipinin etkili olduğu Kars-Erzurum, Kars-Ardahan kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Tunceli

Tunceli’nin Pülümür, Nazımiye, Hozat, Pertek ve Ovacık ilçeleri de yeniden karla kaplandı.

İlçe sakinleri ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Bazı vatandaşlar da toprak evlerinin damında kar küreme çalışması yaptı.