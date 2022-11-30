2 Eylül Anayasası'nın kötü bir kopyası

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar yürüttüğüne işaret etti.

Pençe-Kılıç Harekatı düzenlendiğini, hava harekatının kara harekatıyla da desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Tel Rıfat'tan, Ayn El Arap'tan girip, Münbiç'ten, Kamışlı'dan, Sincar'dan ve Kandil'den çıkılmalı. Buralar dümdüz edilerek, bir terörist dahi sağ bırakılmamalı. Nasıl Cizre, Sur, Hakkari'de kazdıkları hendeklere kahraman Mehmetçiğimiz, polisimiz bu hain teröristleri gömdüyse, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulundukları her noktada, oralara da gömecek güce ve kudrete de sahiptir. O halde 'ABD ne yaparmış', 'Rusya nasıl bakarmış' demeden süratle, kara harekatı başlamalı ve sınır boylarımız terör unsurlarından tamamen temizlenmeli" ifadelerini kullandı.

Tokat Erbaa'da, devlet hastanesinde, dahiliye uzmanı doktor Elif Dağıstan Ergin'in görevi başında saldırıya uğradığını anımsatan Destici, "Buna artık bir dur dememizin zamanı geldi. Eğer cezaları ağırlaştırmamız gerekiyorsa, onunla ilgili yasal düzenlemeler yapılmalı. İşin eğitim, psikoloji boyutu da değerlendirilmeli. Görev yaptıkları birimlerde tedbirlerin en üst düzeye çıkarılması gerekiyor" diye konuştu.

Hayvanları hedef alan saldırılarla, herkesi dehşete düşürecek görüntülerle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Destici, sahipsiz hayvanlara yönelik önlemler alınmasını istedi. Destici, "Hem hayvanları şiddetten korumalıyız hem de başıboş bırakılan sokak hayvanlarından da başta çocuklarımız ve yaşlılarımız olmak üzere vatandaşlarımızı da korumalıyız. Bu dengeyi mutlaka sağlamamız gerekiyor." dedi.

"Terör örgütü uzantılarına anayasal zırh hazırlama gayreti"

BBP Genel Başkanı Destici, altılı masanın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni, "Teklif, içine serpiştirilmiş 'hayvan hakları' gibi hepimizin mutabık olacağı süsler dışında, 12 Eylül Anayasası'nın kötü bir kopyası" diye değerlendirdi. Teklifle, koalisyonların, popülist pazarlıkların, bunun doğal sonucu olarak popülist uygulamaların teşvik edildiği yönetim anlayışının kalıcı hale getirilmek istendiğini savunan Destici, şöyle devam etti:

"Geçmişte şahit olduğumuz, salt çoğunluğu bulanın hükümetleri düşürdüğü, siyasi gerekçelerle liderleri, bakanları Yüce Divan'a gönderdiği, yasamanın haksız şekilde yargının görev ve yetkilerini gasp ettiği, kriz ortamlarının yeniden hazırlandığı, taşlarının döşendiğini görüyoruz. İkinci örnek, tüm projenin, 'tek adam rejimi' benzetmesi üzerine kurgulanmış olmasına rağmen, halk tarafından seçilen ancak temsil görevi dışında hiçbir fonksiyonu olmayan, veto yetkisi dahi bulunmayan bir cumhurbaşkanlığı görevinin, teklife iliştirilmiş olmasındaki ciddiyetsizlik. Üçüncü örnek, teklifle, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan, cumhuriyeti kuran gazi Meclisimizde, Türkiye'yi parçalamaya çalışan terör örgütü uzantılarına anayasal bir zırh hazırlama gayreti. Altı siyasi partinin, siyasi partilerin kapatılması ile ilgili yargılamayı, Meclisin 3'te 2 çoğunlukla karar alması şartına bağlamaya çalışması, gelecekte Türk siyasi tarihinin utanç sayfalarından biri olarak anılacaktır. Seçmene değil, çocuklarınıza bile izah edemeyeceğiniz bu rezalete nasıl imza attınız?"

"Bahçeli, hem yaşça hem de yolca büyüğümüzdür"

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP, adaya oy istemeyecek, güç birliğine oy isteyecek." açıklamasının sorulması üzerine, altılı masada aday krizi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, vaziyeti idare etmeye çalıştığını öne süren Destici, "Bunu da ilk defa duyduk, güç birliğine oy isteyeceklermiş. Güç birliğini mi aday yapacaklarmış. Bizim yasalarımızda böyle bir şey var mı? Güç birliğini aday yapabiliyorlar mı? Altılı masanın adayı 'güç birliği' diye yazabiliyorlar mı? Mutlaka bir aday ismi olacak. Bu kadar ciddiyetsizlik olur mu? 'Güç birliğine oy isteyeceğiz' demek, milletle dalga geçmek demek." ifadesini kullandı.

Destici, seçime doğru altılı masadan birkaç farklı ittifak ve cumhurbaşkanı adayı da çıkabileceğini savundu.

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İşte size altıya karşı iki, bu Cumhur İttifakı demek" sözlerini sorması üzerine ise Destici, "2023 ile ilgili hem cumhurbaşkanı adayımız birdir hem de hedefimiz; 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Meclisteki çoğunluğu, bugünkü sayısının da üzerinde sağlaması. Bahçeli bizim hem yaşça büyüğümüz hem de yolca büyüğümüzdür" diye konuştu.

"Üzerinizdeki kıyafetleri verseniz 100 aileyi doyurur"

Destici, bir gazetecinin, Antalya'nın Demre ilçesinde İYİ Partinin okullarda öğrencilere ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği verdiğini ancak projenin iptal edildiğini söylemesi üzerine ise şunları kaydetti:

"Bu kadar samimiyseniz, halkın gerçekten fakruzaruret içerisinde olduğunu düşünüyor ve bu da sizi gerçekten rencide ediyorsa, soruyorum zerre fedakarlığınız oldu mu? Aldığınız çift maaştan fedakarlık edebildiniz mi? İYİ Parti, ocak ayında 500 trilyon para alacak Hazineden. Bir lirasından vazgeçebiliyor musunuz? Üzerinizdeki kıyafetleri verseniz 100 aileyi doyurur. Bunların bir tanesini yapmayacaksınız, bunun popülist politikasını yapacaksınız. Hadi '500 trilyonu almayacağız bunu okullarda öğrencilere öğle yemeğinde veriyorum' desin bakalım."